«Готовят операторов ЗРК». В Беларуси идет скрытая мобилизация — Генштаб 18 октября, 19:48 Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация, сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за вторник, 18 октября.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины и предоставляет россиянам инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси.

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Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также запуска ударных беспилотников иранского производства Shahed-136.



«Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков», — заявили в Генштабе.



Ранее издание Наша Нива сообщило, что диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси. По данным издания, скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов.

10 октября Лукашенко заявил, что его режим договорился с Россией о развертывании региональной группировки войск. По официальным данным, в Беларусь перебросят 9 тысяч российских военных, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром больше 100 мм.