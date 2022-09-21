«Залог выживания Путина». Армия РФ истощается, но диктатор хочет воевать до последнего россиянина — эксперт 21 сентября, 17:50 Эксклюзив НВ Кремль, Москва (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире Радио НВ о том, повлияет ли мобилизация на боеспособность российской армии и почему, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин будет сознательно затягивать ход боевых действий.

«На сегодняшний день мощности и возможности российской армии уменьшаются с каждым днем как в технике, так и подготовке людей», — считает эксперт.

Также Мусиенко обратил внимание на недавние переговоры, проведённые РФ с Северной Кореей и Ираном.

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«Если мы посмотрим на технику, Путин не зря дает поручение военно-промышленному комплексу России изучать западные образцы оружия, чтобы понимать, как им противодействовать. Они чувствуют свою отсталость по сравнению с Западом и образцами, которые есть там, и своими запасами. Они иссякают, потому что если бы у них все было так хорошо, как рапортует российский военно-промышленный комплекс об их оборонных предприятиях, они бы не обращались за помощью в Северную Корею и Иран», — рассказал эксперт.

Объявление мобилизации, по мнению Мусиенко, свидетельствует об истощении и кадровых ресурсов российской армии:

«Это все признак серьезных неудач, которые терпит Россия и продолжает терпеть на поле боя и те поражения, в частности, в битвах на Харьковщине. Мы видим, как российские войска фактически на большинстве направлений вынуждены переходить в оборону, а не наступать, как задумывалось Кремлем. Очевидно, их силы истощаются — оружия становится все меньше, людей меньше».

По данным, которые приводит эксперт, на момент начала агрессивного полномасштабного вторжения одновременно по нескольким направлениям 24 февраля 2022 года Россия применила, по разным оценкам, от 160 до 175 тысяч регулярных войск. Впрочем, эксперт убежден, что потери не остановят Путина:

«Путин не собирается останавливаться из-за своих имперских маниакальных амбиций в отношении Украины даже ценой огромных потерь для России».

Мусиенко считает, что Путин сознательно будет затягивать боевые действия:

«Правда в том, что это Россия, и Путин хочет воевать. Путин хочет воевать до последнего россиянина, и вот все эти решения они четко это демонстрируют. Это уже рискованные шаги, шаги отчаяния. Шаги, связанные с тем, что нет побед, и шаги направлены на затягивание каким-либо образом ведения войны. Потому что сегодня Путину, кроме войны, российскому обществу подать просто нечего. [Продолжение войны] — залог его политического выживания, и в самом деле не только политического».

Также эксперт убежден, что мобилизованных россиян не вооружат современными образцами вооружений в достаточном количестве, а потому они будут слабее тех оккупантов, которые уже воюют в Украине.

«Это была фактически самая боеспособная часть российской армии. Надо понимать, что с 24 февраля и даже сейчас остатки на востоке и на юге, которые против Украины воюют — одни из самых боеспособных подразделений российских войск. И мы видим, как этим захватчикам <...> украинские бойцы дают мощный и эффективный отпор. <...> То есть это боеспособная группировка, которая не смогла достичь стратегических целей, поставленных перед ней», — констатирует Мусиенко.

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