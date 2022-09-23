Генштаб объяснил, куда Россия планирует направить мобилизованных 23 сентября, 16:37 В течение второго этапа Россия будет доукомплектовывать подразделения ракетных войск и артиллерии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские власти планирують использовать мобилизованных россиян, чтобы доукомплектовать свои соединения и воинские части в оккупированных районах Украины и российскую пограничную службу.



Об этом сообщил замначальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

Он напомнил, что Россия планирует мобилизовать около 300 тысяч человек. По предварительным данным, призыв состоится минимум в два этапа.

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Громов отметил, что российская мобилизация показывает неспособность Кремля достичь анонсированных целей «специальной военной операции» и ряд внутренних и внешних угроз режиму российского диктатора Владимира Путина.

«На первом этапе, предположительно в течение месяца-полтора, противник планирует доукомплектовать до полного штата свои соединения и воинские части, привлеченные к ведению боевых действий на территории Украины», — сказал он.

Громов не исключил, что часть российских сил пойдет на доукомплектование пограничной службы российской ФСБ, чтобы высвободить личный состав оккупационных войск, задействованных на прикрытии границы с Украиной.

Также, по словам Громова, не исключается, что в течение второго этапа Россия будет доукомплектовывать подразделения ракетных войск и артиллерии.

«Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии», — сказал он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 56 060 своих военных, за минувшие сутки — 550. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях. Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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