Мюллер завершит расследование против Трампа 1 сентября - Джулиани

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что информацию о сроках расследования его команде сообщил Роберт Мюллер

Адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил о том, что до 1 сентября завершится расследование о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года, которое ведет команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Джулиани отметил, что затягивание расследования может повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

Информацию о сроках завершения расследования команде Трампа сообщил сам Роберт Мюллер во время переговоров о допросе президента Дональда Трампа, передает CNN.

Ранее Джулиани сообщил о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не может предъявить обвинения президенту США.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.