Мюллер признался, что не может предъявить обвинения Трампу - CNN

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Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование вмешательства РФ в американские выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование вмешательства РФ в американские выборы

Выступая в эфире телеканала CNN, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не может предъявить обвинения президенту США.

"Все, что у них есть - это письменный доклад. Они не могут выдвинуть обвинение. По крайней мере они признались нам в этом после некоторых споров", - заявил Джулиани.

Ранее американские СМИ сообщили, что специальный прокурор Роберт Мюллер пообещал вызвать президента США Дональда Трампа в суд, если он откажется пройти допрос в деле по "российскому следу".

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

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