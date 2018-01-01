Мюллер попросил суд не сажать в тюрьму экс-советника Трампа по делу о связях с РФ Сегодня, 09:48 17 Цей матеріал також доступний українською По данным следствия, информация Флинна существенно повлияла на ход расследования

Спецпрокурор США Роберт Мюллер попросил суд не сажать в тюрьму экс-советника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна по делу о связях с Россией.

Об этом говорится в заявлении офиса Мюллера, пишет Reuters.

Отмечается, что Флинн предоставил огромный объем информации следствию, которая существенно повиляла на ход расследования.

По данным обвинения, экс-советник Дональда Трампа предоставил ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

По делу о связях с РФ Флинна допрашивали 19 раз. Во время допросов он передал следователям данные об обстоятельствах взаимодействия между командой нового президента США и чиновниками из российского правительства.

В заявлении офиса Мюллера также говорится, что экс-советник помог следователям еще в двух уголовных производствах. Детали не раскрываются.

Флинн, который занимал пост в Белом доме только 24 дня, в декабре прошлого года признал себя виновным во лжи ФБР относительно контактов с РФ. Приговор ему будет вынесен 18 декабря в окружном суде округа Колумбия.

По закону, Флинн может быть заключен не более чем на 5 лет за ложь ФБР, а его соглашение со следствием предусматривает, что его могут посадить на срок до шести месяцев. Кроме того, он может попросить суд не назначать ему штраф. Однако, приговор может быть более жестким, если подтвердятся обвинения следствия, что Флинн нарушил соглашение, снова солгав ФБР.

Флинн был вынужден уйти в отставку после того как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса касательно своих разговоров с тогдашним российским послом в США Сергеем Кисляком.

Пойдя на сделку со следствием, он признал, что солгал ФБР о разговорах с Кисляком, которые имели место за несколько недель до того как Трамп вступил в должность.

Следствие заявило, что они обсуждали антироссийские санкции и Флинн попросил Кисляка отсрочить голосование в ООН, которое считалось неблагоприятным для Израиля.