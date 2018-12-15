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Мюллер отчитался о расходах на расследование возможного вмешательства РФ в выборы президента США

Сегодня, 06:35
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Специальный прокурор Роберт Мюллер

Министерство юстиции США опубликовало финансовый отчет деятельности команды специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование возможного вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года.

За 16 месяцев работы было потрачено 25 миллионов долларов, передает телеканал CNBC.

Также сообщается, что с апреля по сентябрь 2018 года общие расходы составили 8,5 миллионов долларов.

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Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

Теги:   Роберт Мюллер Выборы президента США 2016 США

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