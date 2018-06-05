Мюллер обвинил Манафорта в попытках оказать влияние на свидетелей по его делу - NYT

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, заявил, что бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пытался повлиять на свидетелей по его делу, передает The New York Times.

Как отмечается, в связи с этим спецпрокурор попросил федерального судью пересмотреть условия освобождения экс-главы штаба Трампа или же отменить это решение полностью.

По данным Мюллера, Манафорт пытался связаться со свидетелями по телефону, через посредника и через зашифрованную программу обмена сообщениями.

Отмечается, что один из свидетелей рассказал, что Манафорт пытался "подстрекнуть к лжесвидетельству". Также двое свидетелей предоставили ФБР соответсвующие тексты сообщений от Манафорта.

Имена свидетелей и посредников не называются.

Адвокат Манафорта пока никак не отреагировал на заявления Мюллера.

Ранее суд отклонил иск Манафорта о превышении спецпрокурором Мюллером своих полномочий.

Напомним, что Пол Манафорт призвал федерального судью отклонить обвинения в отмывании денег и незаконном лоббировании. Его защита считает, что Мюллер превысил свои полномочия, поскольку был назначен расследовать возможный сговор между Россией и предвыборной кампанией Трампа.

Манафорту были предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил работая в Украине, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

С января 2017 года спецслужбы США расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.