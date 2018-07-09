Мюллер может лишиться возможности лично задать вопросы Трампу - адвокат

Юристы президента США Дональда Трампа могут отказать спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды действующего президента с Россией, в возможности лично поставить вопросы главе государства.
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил американским телекомпаниями ABC News и CNN, что команда юристов президента близка к тому, чтобы принять соответствующее решение.
"Нам хотелось бы знать, существуют ли какие-то факты, которые дают основание для расследования — изначальные или разработанные, — потому что мы не можем таких обнаружить", — сказал он.
Джулиани добавил, что президентская команда юристов не нашла фактов, которые можно инкриминировать Трампу, и они хотели бы узнать фактический базис, на котором строится расследование спецпрокурора.
Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с официальной Москвой.
Российские власти отрицают вовлеченность во внутренние дела Соединенных Штатов. Сам Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Российской Федерацией.
В прошлом месяце адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани потребовал сделать предметом расследования само расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем.
"Я считаю, что расследование Роберта Мюллера само должно стать предметом расследования - не из-за самого Мюллера, а ввиду сейчас уже почти незаконного и весьма неэтичного расследования российского следа", — сообщил тогда он.
6 июля Джулиани сообщил, что президент США Дональд Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды президента с Россией.
Комментарии
Правила комментирования