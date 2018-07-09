09 июля 2018, понедельник

Мюллер может лишиться возможности лично задать вопросы Трампу - адвокат

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Команда юристов президента близка к тому, чтобы отказать спецпрокурору Мюллеру лично задать вопросы Трампу

Команда юристов президента близка к тому, чтобы отказать спецпрокурору Мюллеру лично задать вопросы Трампу

Юристы президента США Дональда Трампа могут отказать спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды действующего президента с Россией, в возможности лично поставить вопросы главе государства.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил американским телекомпаниями ABC News и CNN, что команда юристов президента близка к тому, чтобы принять соответствующее решение.

"Нам хотелось бы знать, существуют ли какие-то факты, которые дают основание для расследования — изначальные или разработанные, — потому что мы не можем таких обнаружить", — сказал он.

Джулиани добавил, что президентская команда юристов не нашла фактов, которые можно инкриминировать Трампу, и они хотели бы узнать фактический базис, на котором строится расследование спецпрокурора.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с официальной Москвой.

Российские власти отрицают вовлеченность во внутренние дела Соединенных Штатов. Сам Дональд Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Российской Федерацией.

В прошлом месяце адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани потребовал сделать предметом расследования само расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем.

"Я считаю, что расследование Роберта Мюллера само должно стать предметом расследования - не из-за самого Мюллера, а ввиду сейчас уже почти незаконного и весьма неэтичного расследования российского следа", — сообщил тогда он. 

6 июля Джулиани сообщил, что президент США Дональд Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды президента с Россией.

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