Митинг в Тбилиси: глава МВД Грузии извинился перед протестующими, те решили разойтись

Глава МВД Грузии Георгий Гахария принес извинения протестующим в центре Тбилиси, передает телеканал Rustavi 2.

Министр извинился лично и от лица своего ведомства за пострадавших в результате действий полиции и заверил, что свобода слова не должна ограничиваться. Он заверил, что все жалобы на действия полиции будут тщательно рассмотрены.

"Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране", - сказал министр.

В то же время Гахария подтвердил, что политика МВД в отношении борьбы с наркотиками будет и дальше продолжаться в том же направлении. Министр обратился к собравшимся с просьбой подчиниться требованиям полиции и обеспечить порядок.

"Это наша задача, чтобы этот вечер окончился мирно", - сказал он.

Как передает Интерфакс-Украина со ссылкой на грузинские СМИ, участники акции позитивно восприняли заявление главы МВД и сообщили о решении временно разойтись.

На проспекте остаются лишь сотрудники полиции, а все участники протестов расходятся по домам. Как отмечается, во избежание провокаций и столкновений полиция обеспечила безопасный проход для участников акции перед парламентом.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 13 мая, полиция в Тбилиси снесла палатки на площади перед зданием парламента, установленные участниками акции против проведения антинаркотических рейдов.

Позже из-за обострения ситуации на митинг доставили полицейские водометы, а также стягивали дополнительные силы МВД и машины скорой помощи.

Напомним, 12 мая грузинская полиция провела масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками. Спецоперация спровоцировала беспорядки на улицах города, недовольные горожане направились к зданию парламента, где начались акции протеста и стычки с полицией.