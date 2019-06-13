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Митинги в Казахстане: почти тысяча человек арестованы и оштрафованы

Сегодня, 15:47
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Митинги в Казахстане: почти тысяча человек арестованы и оштрафованы - фото

Pavel Mikheyev/Reuters

Жители двух городов Казахстана вышли на улицы после выборов президента

Суд Казахстана назначил административное наказание 957 участникам акций в Нур-Султане и Алма-Аты.

Как сообщает Радио Свобода, 670 из них были арестованы на срок от 6 до 15 суток, еще 115 участников митингов были оштрафованы.

172 задержанным вынесли предупреждение.

Напомним, в Казахстане на президентских выборах победу одержал Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов.

В день проведения выборов президента Казахстана во время массовых акций в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны около 500 человек.

После объявления результатов выборов люди снова вышли на митинги.

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Теги:   Задержание Митинг Казахстан

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