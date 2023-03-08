Деканоидзе: Если закон об иноагентах в Грузии будет принят, двери в ЕС будут закрыты. Это очень большая трагедия 8 марта, 20:55 Жители Тбилиси выходят на демонстрации с флагами ЕС (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Законопроект об иностранных агентах, принятый парламентом Грузии в первом чтении, может привести к гибели гражданского общества в стране, это вызывает серьезные волнения как среди грузин, так и в Европе и США. Об этом в интервью NV сказала лидер оппозиционной парламентской фракции Единое национальное движение Хатия Деканоидзе.



Правящая партия Грузинская мечта протягивает закон, согласно которому общественные организации, в том числе работающие с женщинами или детьми, получая деньги от международных партнеров, будут называться иностранными агентами. Аналогичный закон в России 2012 года стал роковым ударом по гражданскому обществу, пояснила политик.

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"Госдеп США уже заявил, что если этот закон будет проголосован, он будет означать закрытие для Грузии дверей в евроантлантические структуры. То же самое говорят страны ЕС. Вы знаете, что у Грузии до сих пор есть 12 пунктов „домашнего задания“, которое ей следует выполнить, чтобы получить статус страны-кандидата в члены ЕС. Мы его не получили вместе с Украиной и Молдовой в июне прошлого года, и это было показательным шагом, поскольку антизападные заявления Грузинской мечты пошли уже тогда», — заявила Деканоидзе.

Устранение Грузии с пути евроинтеграции станет «очень большой трагедией», потому что вступление страны в ЕС поддерживают 85% граждан, добавила она.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, требующий от любых организаций, которые получают более 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться как «иностранным агентам», иначе им грозят штрафы.

В Тбилиси 7—8 марта проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала, что наложит вето на скандальный проект закона. Впрочем, у правящей партии и ее сателлитов есть голоса в парламенте для преодоления вето.