Мистер и миссис Ганзерер. История первого депутата-трансгендера в Германии Вчера, 10:10 827 Сюжет Цей матеріал також доступний українською München.tv Тесса Ганзерер (по центру) - депутат баварского ландтага München.tv

Автор Инна Семенова

Бавария, самая консервативная из 16 земель Германии, записала на свой счет неожиданный рекорд.

Именно в здешнем парламенте появился первый во всей стране действующий политик-трансгендер: 41-летний депутат Маркус Ганзерер заявил, что отныне он просит считать себя женщиной по имени Тесса и 23 января пришел на первое в 2019 году заседание баварского ландтага уже в женском образе.



НВ рассказывает об истории Маркуса-Тессы Ганзерер и о том, почему она стала "практическим тестом на толерантность" для немецкого общества – именно так назвала свой материал о Ганзерере влиятельная газета Süddeutsche Zeitung.

Политический каминг-аут

Маркуса Ганзерера, представителя партии "зеленых" в баварском парламенте, было нелегко узнать на специальной пресс-конференции, которую он собрал накануне первой пленарной недели ландтага в новом году.

Его лысину сменил длинноволосый парик, бороду - тональный крем и макияж, а мужскую одежду – женский деловой костюм. Табличка с именем главного спикера события гласила "Тесса Ганзерер, депутат ландтага", а к публичной просьбе политика о признании женской идентичности присоединились его коллеги по партии.

"Для меня это не развлечение и не вопрос выбора. Я не просто взяла и решила стать женщиной. Ведь никто из нас не выбирает свою гендерную самоидентификацию и не решает стать представителем того или иного пола, - заявила Тесса Ганзерер, которую цитирует DW. - Я считаю себя женщиной и знаю, что таковой являюсь".

Для меня это не развлечение и не вопрос выбора. Я не просто взяла и решила стать женщиной

И хотя впереди ее ждет длинный путь для официальной смены имени и статуса – в парламенте она пока формально остается Маркусом Ганзерером – Тесса считает свой каминг-аут важным политическим актом. Теперь она намерена бороться за изменение общенационального законодательства о транссексуалах и их права.

"Это вовсе не модный тренд, и уж тем более не болезнь. Тем не менее, в нашем обществе трансгендерная идентификация и сегодня табуируется, - указала Ганзерер. – На ее основании людей изолируют, к ним относятся с предрассудками, трансгендеры становятся жертвами бытовой дискриминации".

Лесник, депутат, трансгендер

Впервые 41-летний Маркус Ганзерер заявил о том, что является трансгендером, в ноябре 2018 года. Однако тогда он отмечал, что в нем сосуществуют две гендерных идентичности – мужская и женская – и не демонстрировал женский образ в парламенте, сообщает баварский телеканал Bayerischer Rundfunk (BR).

Теперь же Маркуса больше нет: Тесса уверяет, что избавилась даже от мужской одежды и акссесуаров.

Маркус Ганзерер / Фото: markus-ganserer.de

За эти месяцы Ганзерер ответил на множество вопросов, рассказав о пути к принятию своей настоящей сущности. Он вспоминал, что открыл себя как женщину около десяти лет назад, решив примерять платье жены.

Прошедшие с тех пор годы стали для него временем трудной борьбы, отмечает BR. Ганзерер держал втайне о окружающих свое гендерное переосмысление и не раз выбрасывал заказанную тайком в интернете женскую одежду и парики.

Однако диссонанс его внутренних ощущений со внешним образом был слишком силен, чтобы его игнорировать.

"Гендерная идентичность - это вовсе не пара обуви, которую люди возвращают обратно, если им не нравится цвет или не подходит размер, - приводит аналогию Ганзерер. - Это не то, что вы выбираете, это просто данность".

Наконец, политик решил обратиться к медикам, чтобы засвидетельствовать свою самоидентификацию как женщины. 23 ноября 2018 года он получил вердикт психиатра "ICD-10 и F64.0 [коды международной медицинской классификации]- транссексуальность и страдания из-за несоответствующей гендерной роли", цитирует документ Süddeutsche Zeitung.

Для меня это стало настоящим свидетельством о рождении

"Для меня это стало настоящим свидетельством о рождении, - говорит сегодня о справке Тесса Ганзерер. - Я была на 100 процентов уверена, что я женщина", - отмечает она.

В детстве же, рассказывал ранее Маркус Ганзерер, сомнений относительно своей гендерной идентификации у него не возникало – как предполагает политик, его женская сущность была полностью подавлена.

Ганзерер – уроженец баварской глубинки, он до сих пор разговаривает с местным акцентом. Будущий политик родился в небольшом городке Цвизель, который соседствует со знаменитым Баварским лесом. Это самое крупное лесное пространство на территории Центральной Европы (с учетом чешского лесного массива, продолжающего баварский).

Ганзерер - активист-эколог и специалист в области лесного хозяйства / Фото: markus-ganserer.de

Свой путь в политику Ганзерер, сейчас житель Нюрнберга, начал буквально из лесу: первое профобразование он получил в лесном управлении Цвизеля и стал специалистом лесного хозяйства. Позднее окончил по этой же специальности Университет прикладных наук (в 2005 году), и, будучи активистом многих экологических инициатив, вскоре стал помощником одного из депутатов баварского ландтага от партии "зеленых" (в 2005-2013 годах).

Из помощников Ганзерер затем перекочевал в парламентарии. Впервые в баварский парламент его избрали в 2013 году, а осенью 2018 он повторно прошел в ландтаг от "зеленых" – еще под именем Маркуса Ганзерера.

Реакция семьи и общества

Теперь же его коллегам-парламентариям придется привыкнуть к Тессе.

Спикер баварского парламента Ильзе Айгнер, представляющая Христианско-социальный союз (партнер политсилы Ангелы Меркель в Баварии), уже поддержала Тессу Ганзерер и призвала остальных депутатов ландтага также оказать ей поддержку.

"Что это за спектакль здесь? Трансвестит?" – бросил Мартин Хаген, лидер фракции Свободной демократической партии

Как пишет немецкая пресса, о смелом шаге Ганзерера позитивно отозвались большинство депутатов и фракций баварского парламента, кроме ультраправых новичков ландтага – партии AfD (Альтернатива для Германии), которая отстаивает консервативные националистические ценности.

Однако толерантность на словах засвидетельствовать куда легче, чем проявить ее на деле, отмечает Süddeutsche Zeitung. Издание рассказывает о первом дне, когда Тесса Ганзерер – в женском облике – появилась в стенах ландтага.

За короткое время ей довелось услышать немало двусмысленных вопросов и реплик. "Что это за спектакль здесь? Трансвестит?" – бросил Мартин Хаген, лидер фракции Свободной демократической партии, когда Тесса позировала журналистам в кулуарах ландтага.

"Это оскорбление. Я не играю в переодевание, - отреагировала Ганзерер, однако свела недоразумение к шутке. – Я не злопамятна, все в порядке".

А министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн по привычке обратился к коллеге как к мужчине, "господин Ганзерер". "Госпожа Ганзерер", - ответила ему Тесса, и натянутая улыбка застыла на лице Херманна. "Извините, я не знал", - отреагировал он, а затем многократно повторил: "Все в порядке, все в порядке".

"Хотел ли он успокоить себя или Ганзерер, не очень понятно. С другой стороны, было совершенно очевидно, что в тот момент ему хотелось бы провалиться сквозь землю", - иронизирует Süddeutsche Zeitung.

И если для первого немецкого политика-трансгендера его каминг-аут стал чем-то вроде долгожданного освобождения, то для баварской политики это скорее текст на толерантность, отмечает издание.

"Легко сказать "Живи и дай жить другим" [один из неформальных девизов Баварии], однако как это выглядит в реальности, если действительно есть тот, кто отличается?" – задается вопросом газета.

Проще всего к ситуации отнеслись дети Ганзерера – cыновья 6 и 11 лет

Больше понимания Ганзерер нашел в своей семье. Он давно женат на политике и активистке Инес Айхмюллер – лидере баварского молодежного движения "зеленых". В их браке родились двое детей.

Маркус Ганзерер рассказывал, что поделиться с женой своими переживаниями о гендерной идентичности ему было непросто – он готовил это признание несколько лет. Однако супруга поддержала его, уверяя что для нее муж – человек, которого она по-прежнему любит. Да и сам Ганзерер отметил, что все еще испытывает "привязанность" к жене, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Проще всего к ситуации отнеслись дети Ганзерера – cыновья 6 и 11 лет, - которым их отец уже сообщил, что отныне всегда будет женщиной.

"У детей нет предрассудков. Если вы представите им дружелюбный взгляд на мир, они примут его таким, какой он есть", - говорит Ганзерер.