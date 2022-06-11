UA / RU Найкращі фото 2022 року НВ собрал 20 знаковых фотографий, отражающих наиболее определяющиеи яркие события 2022 года за пределами Украины.

НВ собрал 20 знаковых фотографий, отражающих наиболее определяющиеи яркие события 2022 года за пределами Украины.

Медики в защитных костюмах на тренировке по конькобежному спорту во время Зимних Олимпийских игр в Пекине , 28 января 2022 года. Столица Китая стала первым городом в истории, которому удалось провести и летнюю и зимнюю Олимпиаду. Однако Игры 2022 года в КНР прошли под знаком строжайших коронавирусных ограничений и дипломатического бойкота со стороны многих западных делегаций. Фото: REUTERS/Tyrone Siu ↓

Двое протестующих во время акций против вакцинации от COVID-19 на Веллингтон-стрит у парламента Канады, 17 февраля 2022 года. Протесты т.н. Конвоя свободы продолжались в январе-феврале , водители-дальнобойщики заблокировали Парламентский холм в Оттаве и ряд пограничных переходов из США из-за карантинных ограничений, выступив также против правительства Джастина Трюдо. Канадская полиция арестовала сотни демонстрантов для прекращения блокады. Фото: REUTERS/Carlos Osorio ↓

Женщина в традиционном платье боливийских индианок чолитас позирует для фото на солончаке Уюни в Боливии, крупнейшем в мире. Солончак площадью 10 582 км является дном высохшего озера и расположен на высоте 3,6 тыс. м. Фото: REUTERS/Claudia Morales ↓

Хабиба Биле, внутренняя переселенка в Сомали, стоит у своего погибшего скота, 26 мая 2022 года. В этом году Сомали охватила рекордная за 40 лет засуха: четыре сезона подряд в стране почти не было дождей. Десятки миллионов людей в Сомали, а также Эфиопии и Кении, оказались на грани голода. Ситуацию усложнило полномасштабное вторжение России в Украину, из-за чего выросли мировые цены на продовольствие и была нарушена логистика поставок. Фото: REUTERS/Feisal Omar ↓

Британская королева Елизавета II , ее старший сын принц Чарльз (ныне король Чарльз III), а также Кэтрин, герцогиня Кембриджская вместе с принцессой Шарлоттой и принцем Луи на балконе Букингемского дворца, 2 июня 2022 года. В этот день королевская семья приняла участие в торжествах парада Trooping the Color, являющегося частью официальных празднований дня рождения монарха. Для Елизаветы II это было еще и 70-летие ее пребывания на престоле — одно из последних появлений на публике, прежде чем королева отошла в вечность 8 сентября. Фото: REUTERS/Hannah McKay ↓

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ через несколько минут после покушения на него, 8 июля 2022 года. Атака произошла в городе Наре, где политик выступал в рамках предвыборной кампании: нападающий выстрелил Абэ в шею, экс-премьер умер через несколько часов в больнице, что стало настоящим шоком для Японии. Синдзо Абе осуществил важные для Японии реформы , дольше всего занимал пост премьера и пытался превратить Силы Самообороны в полноценные вооруженные силы. Фото: Kyodo via REUTERS ↓

Дерево на фоне лесного пожара в Португалии, Селорику-да-Бейра, 11 августа 2022 года. В последний месяц лета сильные пожары охватили национальный португальский парк Серра-да-Эштрела. На спутниковых снимках NASA был виден шлейф дыма, простиравшийся от запада Пиренейского полуострова вплоть до испанского Мадрида на востоке. Согласно исследованию в Nature Geoscience, изменение климата привело к тому, что сейчас условия на Пиренеях стали самыми засушливыми за последние 1200 лет. Фото: REUTERS/Pedro Nunes ↓

Высохший рукав реки Луара во время исторической засухи во Франции, 16 августа 2022 года. Рекордная по продолжительности засуха на юго-западе Франции заставила тысячи людей покинуть свои дома из-за жары и пожара. Французское правительство было вынуждено создать кризисный штаб для обеспечения людей питьевой водой. Засуха охватила также Испанию, Нидерланды, Германию и другие страны Европы. Фото: REUTERS/Stephane Mahe ↓

Американская теннисистка Серена Уильямс реагирует на свое поражение в матче третьего раунда US Open против австралийки Айлы Томльянович, 2 сентября 2022 года. Это был последний матч в профессиональной карьере легендарной спортсменки, 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема. Уходя из спорта, она назвала свой путь «самым невероятным приключением в жизни», а также поблагодарила родителей и свою сестру Винус Уильямс. Фото: REUTERS/Mike Segar ↓

Луиз Инасио Лула да Силва, бывший и вновь избранный президент Бразилии , на предвыборном митинге в городе Куритиба, 17 сентября 2022 года. По итогам октябрьских президентских выборов 77-летний социалист да Силва победил одиозного «тропического Трампа» Жаира Болсонару и с 1 января 2023 года займет пост главы государства, на котором уже работал в 2003–2010 годах. Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo ↓

Гроб с телом британской королевы Елизаветы II выносят из Вестминстерского аббатства после службы, собравшей 2 тыс. лидеров государств и чиновников со всего мира , 19 сентября 2022 года. Королева Елизавета жила и правила дольше всех из британских монархов (96 и 70 лет соответственно), она похоронена на территории Виндзорского замка вместе с родителями и мужем. Фото: REUTERS/Hannah McKay ↓

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс готовится к общению со СМИ в Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, США, 20 сентября 2022 года. Трасс вошла в историю Британии как политик, занимавший пост главы правительства кратчайший срок (45 дней). После отставки Бориса Джонсона она стала третьей женщиной на этом посту, кроме Терезы Мэй и Маргарет Тэтчер, однако была вынуждена уступить кресло Риши Сунаку после непопулярных экономических реформ и быстрого обострения политического кризиса. Фото: REUTERS/Toby Melville ↓

Участница протеста в турецком Стамбуле стрижет волосы в знак солидарности с иранскими женщинами, которые осмелились выступить против власти и жестких норм шариата, 2 октября 2022. Протесты в Иране вспыхнули в сентябре после смерти Махси Амини — 22-летней девушки, задержанной иранской «полицией морали» за «неправильное» ношение хиджаба и жестоко избитой. Демонстрации не утихают месяцами и превратились в самое масштабное за последние годы движение сопротивления иранским властям. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya ↓

Разрушенная дорога между городами Матлака и Пайн-Айленд во Флориде после удара урагана Ян 4-й категории, повлекшего значительные разрушения на Кубе и на юго-восточном побережье США, 2 октября 2022 года. Фото: REUTERS/Marco Bello ↓

Самый скандальный момент двадцатого съезда Компартии Китая в Пекине, по итогам которого Си Цзиньпин укрепил свою власть в КНР и был переизбран генсеком партии на третий беспрецедентный срок , что в последний раз удавалось только Мао Цзэдуну. На фото из зала заседаний демонстративно выводят предшественника Си, бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао, что официально объяснили внезапным ухудшением его здоровья, 22 октября 2022 года. Фото: REUTERS/Tingshu Wang ↓

44-й президент США Барак Обама поддерживает 46-го американского президента Джо Байдена накануне промежуточных выборов в США , 5 ноября 2022 года. Демократической партии Байдена удалось показать на выборах лучший результат, чем ожидалось. Хотя республиканцы сумели завоевать большинство в Палате представителей, в Сенате решающий голос остался за демократами. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque ↓

Жители Пекина держат белые листы бумаги в знак протеста против жестких карантинных ограничений в рамках политики «нулевой толерантности» китайских властей к COVID-19. Самые массовые протесты за последнее время вспыхнули в КНР после гибели людей во время пожара в закрытой на карантин многоэтажке в Урумче. В конце концов, власти Китая были вынуждены пойти на ряд уступок. Фото: REUTERS/Thomas Peter ↓

Президент США Джо Байден передает вице-президентке Камале Харрис ручку, которой только что подписал на Южной лужайке Белого дома знаковый закон (Respect for Marriage Act), гарантирующий право на однополые браки в Соединенных Штатах, 13 декабря 2022 года. Среди присутствующих на фото — жена Байдена (вторая справа) и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (вторая слева). Фото: REUTERS/Kevin Lamarque ↓

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси целует главный трофей Чемпионат мира по футболу 2022, который его команда завоевала в напряженном поединке против сборной Франции в послематчевых пенальти, 18 декабря 2022. Для Месси, семикратного обладателя приза Золотой мяч, это был самый желанный трофей : в последний раз Аргентина выигрывала ЧМ в 1986 году. После турнира в Катаре Месси также стал мировым рекордсменом по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира (26). Фото: REUTERS/Hannah McKay ↓

Фотография виселицы, которую 6 января 2021 года установили поклонники Дональда Трампа возле Капитолия США, отображается на экране во время заседания специального комитета Палаты представителей США по расследованию штурма здания. Оно длится почти весь год, на заседании 19 декабря 2022 года (на фото) комитет рекомендовал предъявить уголовные обвинения Трампу по четырем статьям. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein ↓