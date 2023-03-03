В США впервые разрешили привлечь Трампа к ответственности за штурм Капитолия 3 марта, 02:07 Сторонники Трампа штурмуют Капитолий в январе 2021 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Министерство юстиции США постановило, что бывшего президента Дональда Трампа можно привлечь к ответственности за штурм Капитолия его сторонниками.



Об этом сообщает The Washington Post.



Иск подан двумя офицерами полиции Капитолия, к которым присоединились 11 членов Палаты представителей от Демократической партии.

В Минюсте США отметили, что заявления Трампа во время событий в Капитолии, "были направлены на подстрекательство к неизбежным противозаконным действиям" или "способны подстрекать к таким действиям". В этом случае бывший президент не может быть защищен поправкой к Конституции.

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6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.



Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.



После штурма в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.



13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.



Джо Байден говорил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.