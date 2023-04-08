Минюст США начал расследование утечки секретных документов Пентагона — AP 8 апреля, 15:35 В Пентагоне произошла утечка секретных документов о войне в Украине (Фото:defense.gov)

Министерство юстиции США начало расследование в связи с публикацией в соцсетях якобы секретных документов Пентагона, содержащих в частности детали помощи США и НАТО Украине.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что это не военные планы, и они не содержат подробностей по поводу какого-либо запланированного наступления Украины.

AP добавляет, что некоторые неточности, в частности оценки гибели российских военных, которые значительно ниже цифр, обнародованных официальными лицами США, заставили некоторых подвергнуть сомнению подлинность документов.

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Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Минобороны официально передало это дело в Минюст для расследования. Минюст, со своей стороны, заявил, что «поддерживает связь с Минобороны в связи с этим делом и приступил к расследованию».

6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных.

На следующий день в соцсетях была обнаружена новая партия секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности штатов, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.