Трамп поручил Минюсту обнародовать дополнительные документы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции рассекретить дополнительные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает BBC .

«Учитывая нелепую огласку, которую получило дело Джеффри Эпштейна, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие материалы большому жюри при условии одобрения суда», — отметил Трамп.

Генеральный прокурор Пэм Бонди в соцсети X подтвердила, что Минюст в пятницу обратится в суд с ходатайством о рассекречивании показаний.

В последние дни сторонники Трампа все активнее требовали открыть доступ к материалам дела Эпштейна.

Ранее американский президент заявил, что подаст иск против The Wall Street Journal за публикацию, в которой говорится, что в 2003 году от его имени Эпштейну прислали «непристойное» поздравление с днем рождения. В сообщении, якобы, были «строки напечатанного текста, обрамленные контуром обнаженной женщины, нарисованным маркером от руки».

Трамп назвал это выдумкой: «Это не мои слова, я так не говорю. И я не рисую», — написал он в соцсети.

Он также добавил, что предупредил редакцию WSJ и ее владельца Руперта Мердока о намерении подать иск, если газета опубликует эту «ложную, злонамеренную и клеветническую» историю.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

Официально смерть признана самоубийством, но обстоятельства вызвали многочисленные теории заговора — в частности из-за связей Эпштейна с влиятельными людьми, такими как Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю и другие.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.