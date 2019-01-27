Минус шесть. S&P оценило потери американской экономики из-за "шатдауна" Сегодня, 06:48 696 Цей матеріал також доступний українською ЕРА "Шатдаун" привел к потерям в экономике ЕРА

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате приостановки работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.

Об этом передает Reuters.

По мнению S&P, соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.

Правительство США приостановило свою работу с полуночи 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

"Шатдаун" продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.