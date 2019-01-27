Минус шесть. S&P оценило потери американской экономики из-за "шатдауна"
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате приостановки работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.
Об этом передает Reuters.
По мнению S&P, соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.
Правительство США приостановило свою работу с полуночи 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.
25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.
"Шатдаун" продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.