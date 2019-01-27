Зоя Казанжи
Говорить, молчать, говорить снова
Питер Сантенелло
Украинская бюрократия? Нет, не слышал
Павло Шеремета
Три кита прорыва
Иван Яковина
Враг государства

Минус шесть. S&P оценило потери американской экономики из-за "шатдауна"

Сегодня, 06:48
696
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

"Шатдаун" привел к потерям в экономике

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате приостановки работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.

Об этом передает Reuters.

По мнению S&P, соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.

Правительство США приостановило свою работу с полуночи 22 декабря 2018 года. Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

25 января Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства. Перед этим документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

"Шатдаун" продлился 35 дней и стал рекордным в истории США.

Теги:   S&P Правительственный "шатдаун" в США США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 20:48

article_img
Темная сторона Кремля. Хакеры собрали 175 Гб данных о войне на Донбассе и связях российской власти с РПЦ
Компании/Рынки

Сегодня, 09:29

article_img
Куры полетели. Украина вошла в тройку главных поставщиков курятины в ЕС
События

Вчера, 17:08

article_img
Дело о гибели актрисы Дизель Шоу Марины Поплавской передадут в ГПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться