Беларусь решила провести учения на границе с Польшей 5 апреля, 14:49 Войска Беларуси будут проводить маневры в Брестской области недалеко от польской границы (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

С 5 по 7 апреля Беларусь проведет учения на границе с Польшей.

Как сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства в Telegram, тактические учения с одним из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО пройдут на полигоне Брестский.

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Во время маневров войска Беларуси будут тренироваться принимать решения на перемещение и совершать марш в новый позиционный район. Также они развернут дивизион в боевые порядки и заступят на боевое дежурство.

«Задачи предстоит решать в условиях постоянных активных радио-электронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА», — добавили там.

На северо-востоке Польши в граничащем с Беларусью и Литвой Подляском воеводстве создается новое воинское соединение — Первая дивизия пехоты легионов.

Необходимость в новой дивизии объяснили тем, что за восточной границей Польши происходит «попытка восстановить Российскую империю».

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.