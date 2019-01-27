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Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе в США поддержать Гуайдо

Сегодня, 10:24
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EPA

Минобороны Венесуэлы назвало военного атташе в США "предателем"

Минобороны Венесуэлы назвало изменой заявление военного атташе страны  в США Хосе Луиса Сильвы о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом.

Об этом говорится на странице оборонного ведомства Венесуэлы в Twitter.

"Это акт измены и трусости по отношению к родине... Мы отвергаем заявления полковника Хосе Луиса Сильвы, который занимал должность военного атташе в США", - указано в сообщении.

Сообщение сопровождается фотографиями Сильвы с подписью "предатель".

Ранее военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил, что отказывается сотрудничать с правительством президента Николаса Мадуро. Он отметил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.

Теги:   США Венесуэла

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