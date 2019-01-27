Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе в США поддержать Гуайдо Сегодня, 10:24 1353 Цей матеріал також доступний українською EPA Минобороны Венесуэлы назвало военного атташе в США "предателем" EPA

Минобороны Венесуэлы назвало изменой заявление военного атташе страны в США Хосе Луиса Сильвы о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом.

Об этом говорится на странице оборонного ведомства Венесуэлы в Twitter.



"Это акт измены и трусости по отношению к родине... Мы отвергаем заявления полковника Хосе Луиса Сильвы, который занимал должность военного атташе в США", - указано в сообщении.

Subordinarse ante los intereses internacionales es un acto de traición y cobardía con la Patria heredada por nuestro Libertador Simón Bolívar, por ello, repudiamos las declaraciones por parte del Cnel. Jose Luis Silva Silva, quien desempeñaba cargo como Agregado Militar en EEUU. pic.twitter.com/VJRqzYz68M 27 января 2019 г.

Сообщение сопровождается фотографиями Сильвы с подписью "предатель".

Ранее военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил, что отказывается сотрудничать с правительством президента Николаса Мадуро. Он отметил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.

