Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе в США поддержать Гуайдо
Минобороны Венесуэлы назвало изменой заявление военного атташе страны в США Хосе Луиса Сильвы о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом.
Об этом говорится на странице оборонного ведомства Венесуэлы в Twitter.
"Это акт измены и трусости по отношению к родине... Мы отвергаем заявления полковника Хосе Луиса Сильвы, который занимал должность военного атташе в США", - указано в сообщении.
Сообщение сопровождается фотографиями Сильвы с подписью "предатель".
Ранее военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил, что отказывается сотрудничать с правительством президента Николаса Мадуро. Он отметил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом.
Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.