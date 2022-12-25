Минобороны Великобритании поздравило украинских военных с Рождеством — видео

25 декабря, 03:16
Поделиться:
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Министерство обороны Великобритании опубликовало поздравления украинским военным в канун Рождества.

"Ваше мужество и настойчивость в защите страны является ярким примером для всех нас", - сообщили в Минобороны.

Британские военные призвали людей, которые собираются праздновать Рождество, "помнить об этих мужественных мужчинах и женщинах, защищающих свою страну".

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1606681265582792708
Читайте также:
Воздушные силы зафиксировали Санта-Клауса в небе над Украиной
https://www.youtube.com/watch?v=-JULjy-c6P0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Рождество Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X