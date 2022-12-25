Минобороны Великобритании поздравило украинских военных с Рождеством — видео 25 декабря, 03:16 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Министерство обороны Великобритании опубликовало поздравления украинским военным в канун Рождества.

"Ваше мужество и настойчивость в защите страны является ярким примером для всех нас", - сообщили в Минобороны.

Британские военные призвали людей, которые собираются праздновать Рождество, "помнить об этих мужественных мужчинах и женщинах, защищающих свою страну".

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