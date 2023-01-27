Минобороны Великобритании показало возможности западных танков — видео

27 января, 16:50
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Западные танки существенно расширят возможности ВСУ (Фото:Скриншот видео Ministry of Defence/Twitter)

Западные танки существенно расширят возможности ВСУ (Фото:Скриншот видео Ministry of Defence/Twitter)

Британское Министерство обороны решило продемонстрировать возможности западных танков, в том числе своих Challenger 2, которые будут переданы Украине для противостояния российской агрессии.

Для этого оно опубликовало у себя в Twitter видео с военных учений НАТО Железное копье.

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В оборонном ведомстве отметили, что Challenger 2, Leopard 2 и Abrams способны серьезно расширить возможности украинской армии.

Видео дня

«Почему Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть себе территорию и дать отпор российским войскам?

  • способности уничтожать другие танки;
  • повышенной защите;
  • возможности поддерживать комбинированные операции", — говорится в комментарии к обнародованному видео.
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1618700385538940946

Об официальном решении Лондона передать Украине свои основные танки стало известно 26 января.

Кроме того, ВСУ получат также немецкие Leopard 2 и американские Abrams.

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На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:

  • 14 Challenger 2 из Великобритании;
  • 31 Abrams из США;
  • 14 Leopard 2 из Германии;
  • 14 Leopard 2 из Польши.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.

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Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках некоторого количества Leclerc из Франции.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Великобритания Танки Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины Challenger 2

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