Минобороны Великобритании показало возможности западных танков — видео
Западные танки существенно расширят возможности ВСУ (Фото:Скриншот видео Ministry of Defence/Twitter)
Британское Министерство обороны решило продемонстрировать возможности западных танков, в том числе своих Challenger 2, которые будут переданы Украине для противостояния российской агрессии.
Для этого оно опубликовало у себя в Twitter видео с военных учений НАТО Железное копье.
В оборонном ведомстве отметили, что Challenger 2, Leopard 2 и Abrams способны серьезно расширить возможности украинской армии.
«Почему Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть себе территорию и дать отпор российским войскам?
- способности уничтожать другие танки;
- повышенной защите;
- возможности поддерживать комбинированные операции", — говорится в комментарии к обнародованному видео.
Об официальном решении Лондона передать Украине свои основные танки стало известно 26 января.
Кроме того, ВСУ получат также немецкие Leopard 2 и американские Abrams.
На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:
- 14 Challenger 2 из Великобритании;
- 31 Abrams из США;
- 14 Leopard 2 из Германии;
- 14 Leopard 2 из Польши.
Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.
Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.
Кроме того, решается вопрос о поставках некоторого количества Leclerc из Франции.