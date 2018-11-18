Минобороны Великобритании готовит операцию на случай срыва соглашения по Brexit - СМИ

Минобороны сможет уже в первые сутки отправить в помощь полиции около 1200 военнослужащих

Министерство обороны Великобритании с прошлой недели начало разрабатывать операцию на случай срыва действующего соглашения по Brexit, сообщает Sunday Times.

Издание пишет, что подготовкой операции занимаются офицеры, которые обычно отвечают за вывод солдат на улицы в случае терактов.

Согласно плану, полицейские патрули усилят военными для предотвращения нарушения общественного порядка. Отдельным пунктом рассматривается обеспечение больниц лекарствами при неблагоприятном развитии ситуации.

Предполагается, что Минобороны сможет уже в первые сутки отправить в помощь полиции около 1200 военнослужащих, а затем увеличить это число до 10 тысяч.

Ранее Великобритания и Европейский Союз согласовали план по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 миллионов фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

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Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.