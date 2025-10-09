Пентагон обвинили в попытке «подавить свободную прессу» из-за новых правил аккредитации для журналистов

Пит Хэгсет уже несколько недель сталкивается с критикой из-за новых решений в отношении журналистов (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Ассоциация прессы Пентагона (PPA) обвинила Министерство обороны США в попытке «подавить свободную прессу» с помощью новых правил аккредитации. Об этом сообщает Axios .

Министр обороны Пит Хэгсет уже несколько недель сталкивается с критикой из-за меморандума от 15 сентября, который ограничивает общение с журналистами и обязывает их подписывать соглашение о неразглашении несогласованной информации, иначе им могут запретить доступ к объектам Пентагона.

В своем заявлении PPA отметила, что новые правила заставят журналистов подписывать документы, которые потенциально могут подвергнуть их судебному преследованию за «простое выполнение своей работы».

Ассоциация отметила, что журналисты, которые будут пытаться узнать информацию, даже если она не является секретной, рискуют потерять аккредитацию за использование своего права, гарантированного Первой поправкой к Конституции США.

«Эта политика несет беспрецедентное запугивание для всех сотрудников Минобороны, предупреждая о недопустимости любых несанкционированных контактов с прессой и даже намекая, что разговоры без явного разрешения являются уголовным преступлением, что, очевидно, не соответствует действительности», — говорится в заявлении PPA.

Представитель Пентагона Шон Парнелл в ответ заявил, что Минобороны «провело добросовестные переговоры» с Ассоциацией и приняло многие из предложенных ею правок.

По его словам, единственным изменением является обновление процедуры аккредитации, которая «не пересматривалась годами» с целью приведения ее в соответствие с «современными стандартами безопасности».

«Доступ в Пентагон является привилегией, а не правом, и министерство не только имеет на это законное право, но и моральную обязанность устанавливать разумные правила по осуществлению этой привилегии», — добавил Парнелл.

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что подал иск против американской газеты The New York Times на $15 млрд. Он назвал NYT «одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, ставшей фактически „рупором“ радикальной левой Демократической партии».

Кроме того, Трамп напомнил, что судится с рядом других медиа: ABC, Disney, 60 Minutes, CBS, Paramount и др. А в июле он подавал в суд на медиамагната Руперта Мердока.

Федеральный судья Стивен Мерридей отклонил иск президента США о клевете против The New York Times.