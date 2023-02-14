Уже без Пригожина. Минобороны России напрямую вербует заключенных на войну против Украины — CNN 14 февраля, 16:09 Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Заключенные россияне, участвующие в полномасштабной войне против Украины, говорят, что их завербовало непосредственно Министерство обороны РФ. Они рассказали CNN о катастрофических потерях.

Журналисты пообщались с несколькими российскими заключенными, воевавшими в подразделении номер 08807. Группу, известную как бригада Штурм, перебросили в октябре на передовую в Соледар.

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Трое оккупантов, находясь в больнице, рассказали об отсутствии операций и о том, что приходится «ходить с пулевыми ранениями, с застрявшими в ногах осколками».

«Наша группа состояла из 130 бойцов, но у нас также много людей с ампутированными конечностями, наверное, у нас осталось человек 40», — сказал один из заключенных, рассказав, что обратно на фронт его отправили еще до заживления ран.

Также телеканал рассказывает о смерти завербованного минобороны РФ заключенного Виктора Севальнева. После штурма Соледара он попал в больницу, где записал свое последнее аудиосообщение жене. Россиянин говорил, что ему угрожают расстрелом. Позже его тело вернули ей в закрытом гробу, а в минобороны заявили, что бывший узник «скончался от осколочного ранения».

Севальнев и другие заключенные говорили, что их завербовало министерство, а не ЧВК Вагнера. Представитель Главного управления МО Украины Андрей Юсов рассказал CNN, что недавно взятые в плен россияне заявляют о том же.

По его словам, в этом есть «отголосок внутренних ссор среди российского военного руководства», и что российская оборонная иерархия, министр обороны Сергей Шойгу и новый командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов создают ресурс заключенных, который они могут непосредственно контролировать через собственные ЧВК министерства. Юсов считает, что сейчас у ведомства меньше осужденных, но их «тоже будут использовать в качестве пушечного мяса, как и Вагнер».

9 февраля владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его частная военная компания перестала вербовать российских заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины. В октябре 2022 года издание Важные истории писало, что вербовкой занимается и минобороны России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка сообщал, что по состоянию на 15 января ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем более 38 тысяч заключенных. 3 февраля британская разведка заявила, что роль заключенных и боевиков Вагнера в войне пошла на спад.

Глава фонда Русь сидящая Ольга Романова говорила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч, а остальные — убитые, раненые, пропали без вести, сдались в плен или дезертировали.



26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Через несколько дней Верховная Рада признала ее международной преступной организацией.