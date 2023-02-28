Закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом: Минобороны РФ говорит об «обучении»
Истребители РФ (Фото:via kam.lt)
Минобороны РФ заявило, что во время сегодняшнего закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом военные провели «обучение» сил ПВО вместе с гражданскими органами управления.
Об этом сообщает пропагандистское российское издание РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.
«Дежурными силами ПВО отработаны вопросы выявления, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — заявили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в «учениях» были задействованы истребители, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.
28 февраля в Санкт-Петербурге был введен план Ковер через неизвестный летающий объект. Воздушное пространство над городом было закрыто, а местный аэропорт Пулково не принимал самолеты.
Как отмечается, сигнал Ковер подают в случае незаконного пересечения границы или появления НЛО.