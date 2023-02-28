Закрытие воздушного пространства над Санкт-Петербургом: Минобороны РФ говорит об «обучении» 28 февраля, 13:12 Истребители РФ (Фото:via kam.lt)

Минобороны РФ заявило, что во время сегодняшнего закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом военные провели «обучение» сил ПВО вместе с гражданскими органами управления.

Об этом сообщает пропагандистское российское издание РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.

«Дежурными силами ПВО отработаны вопросы выявления, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — заявили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что в «учениях» были задействованы истребители, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

28 февраля в Санкт-Петербурге был введен план Ковер через неизвестный летающий объект. Воздушное пространство над городом было закрыто, а местный аэропорт Пулково не принимал самолеты.

Как отмечается, сигнал Ковер подают в случае незаконного пересечения границы или появления НЛО.

