Минобороны РФ заявило об успешном испытании гиперзвукового комплекса Авангард
Министерство обороны РФ в среду, 26 декабря, заявило об успешном испытании ракетного комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Пуск был проведен боевым расчетом по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, ракета на гиперзвуковой скорости поразила условную цель на боевом поле полигона.
Президент РФ Владимир Путин считает, что система Авангард неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО "вероятного противника".
"Это большой успех и большая победа", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Авангард - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой и с управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны условного противника.
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1 марта 2018 года, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.
"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.
Отметим, что Пентагон рассчитывает провести испытания своего гиперзвукового оружия в 2019 году.