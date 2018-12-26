Минобороны РФ заявило об успешном испытании гиперзвукового комплекса Авангард Сегодня, 17:25 123 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ: Ракета поразила о условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае

Министерство обороны РФ в среду, 26 декабря, заявило об успешном испытании ракетного комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Пуск был проведен боевым расчетом по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, ракета на гиперзвуковой скорости поразила условную цель на боевом поле полигона.

Президент РФ Владимир Путин считает, что система Авангард неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО "вероятного противника".

"Это большой успех и большая победа", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Авангард - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой и с управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны условного противника.

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1 марта 2018 года, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.

Отметим, что Пентагон рассчитывает провести испытания своего гиперзвукового оружия в 2019 году.