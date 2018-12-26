Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Виктор Пинзеник
Хороводы обменного курса
Богдан Яременко
Агрессивное поглощение Беларуси
Роман Бессмертный
Военное положение. Завершение
Павел Казарин
Новая старая система мышления Крыма

Минобороны РФ заявило об успешном испытании гиперзвукового комплекса Авангард

Сегодня, 17:25
123
Цей матеріал також доступний українською

Минобороны РФ: Ракета поразила о условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае

Министерство обороны РФ в среду, 26 декабря, заявило об успешном испытании ракетного комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Пуск был проведен боевым расчетом по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, ракета на гиперзвуковой скорости поразила условную цель на боевом поле полигона.

Президент РФ Владимир Путин считает, что система Авангард неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО "вероятного противника".

"Это большой успех и большая победа", -  цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Авангард - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой и с управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны условного противника.

[see_also]

СМИ: Разведка США узнала об испытании Россией гиперзвуковой ракеты Циркон

[/see_also]

1 марта 2018 года, президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил тогда Путин.

Отметим, что Пентагон рассчитывает провести испытания своего гиперзвукового оружия в 2019 году.

Теги:   Владимир Путин Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 17:24

article_img
Телевизор или прогулки. Как украинцы отдыхают на выходных
События

Сегодня, 15:19

article_img
Военное положение завершено. Как Украина пережила его и что будет дальше
Кино

Сегодня, 13:19

article_img
Лучшие фестивальные фильмы года. Топ-7 от генпродюсера ОМКФ Юлии Синькевич

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться