Ляпы в географии и цифры из воздуха. Как Минобороны РФ врет о «победах» в Украине — расследование

30 июня, 15:00
Игорь Конашенков рассказывает жителям РФ о мнимых успехах российской армии (Фото:кадр видео Минобороны РФ)

Игорь Конашенков рассказывает жителям РФ о мнимых успехах российской армии (Фото:кадр видео Минобороны РФ)

Издание Проект обнародовало расследование, в котором проанализировало все заявления представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова с начала войны против Украины и обнаружило в них множество ляпов и нестыковок.

Как заметили журналисты, про взятие под контроль 25 населенных пунктов Конашенков сообщал как минимум дважды. Четырежды сообщалось о взятии города Кременная, трижды — о захвате населенных пунктов Боровеньки, Тарамчук и Новомайорская.

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Иногда в пресс-релизах Конашенкова встречались и несуществующие топонимы — например, «Павлоградская область»

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В одном из отчетов об успехах РФ в Украине, Конашенков рассказывал, что якобы оккупантам удалось «за сутки сбить три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области». При том, что Павлоград находится в Днепропетровской области.

https://www.youtube.com/embed/uZy3DKxYM4A

Проект также обратил внимание, что Минобороны РФ за время войны сообщило об уничтожении 84 Байрактаров, что примерно на два десятка превышает официально известное количество этих беспилотников у Украины. Число якобы уничтоженных бронемашин (3800) заметно превышает их количество не только на начало войны (по российским оценкам, 2416), но и с учетом возможных западных поставок во время войны (около 700).

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Согласно заявлениям Конашенкова, до 26 июня Россия сбила 215 украинских военных самолетов При этом из открытых данных известно, что до начала полномасштабной войны у Украины было только 98 военных самолетов, 35 транспортных (три из которых только заказаны) и пять специальных — то есть максимум 138 штатных единиц, приводит свои расчеты издания. Теоретически россияне могли уничтожать еще и обучающие самолеты: их в украинской армии 61, но даже в этом случае общее количество самолетов не достигает 200.

«Людские потери в украинской армии вообще просто огромны. Если сложить все данные брифингов Конашенкова, то получится, что погибли как минимум 40596 человек. В таком случае выходит, что у Украины из строя выбыли до 80% штатной численности военных», — говорится в расследовании.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Минобороны РФ Война России против Украины

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