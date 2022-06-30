Ляпы в географии и цифры из воздуха. Как Минобороны РФ врет о «победах» в Украине — расследование 30 июня, 15:00 Игорь Конашенков рассказывает жителям РФ о мнимых успехах российской армии (Фото:кадр видео Минобороны РФ)

Издание Проект обнародовало расследование, в котором проанализировало все заявления представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова с начала войны против Украины и обнаружило в них множество ляпов и нестыковок.

Как заметили журналисты, про взятие под контроль 25 населенных пунктов Конашенков сообщал как минимум дважды. Четырежды сообщалось о взятии города Кременная, трижды — о захвате населенных пунктов Боровеньки, Тарамчук и Новомайорская.

Видео дня

Иногда в пресс-релизах Конашенкова встречались и несуществующие топонимы — например, «Павлоградская область»

Читайте также: Минобороны РФ придумало нелепое объяснение бегству своих военных с острова Змеиный

В одном из отчетов об успехах РФ в Украине, Конашенков рассказывал, что якобы оккупантам удалось «за сутки сбить три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области». При том, что Павлоград находится в Днепропетровской области.

Проект также обратил внимание, что Минобороны РФ за время войны сообщило об уничтожении 84 Байрактаров, что примерно на два десятка превышает официально известное количество этих беспилотников у Украины. Число якобы уничтоженных бронемашин (3800) заметно превышает их количество не только на начало войны (по российским оценкам, 2416), но и с учетом возможных западных поставок во время войны (около 700).

Согласно заявлениям Конашенкова, до 26 июня Россия сбила 215 украинских военных самолетов При этом из открытых данных известно, что до начала полномасштабной войны у Украины было только 98 военных самолетов, 35 транспортных (три из которых только заказаны) и пять специальных — то есть максимум 138 штатных единиц, приводит свои расчеты издания. Теоретически россияне могли уничтожать еще и обучающие самолеты: их в украинской армии 61, но даже в этом случае общее количество самолетов не достигает 200.

«Людские потери в украинской армии вообще просто огромны. Если сложить все данные брифингов Конашенкова, то получится, что погибли как минимум 40596 человек. В таком случае выходит, что у Украины из строя выбыли до 80% штатной численности военных», — говорится в расследовании.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.