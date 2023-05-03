РосСМИ рассказали, как Минобороны РФ вербует заключенных на войну против Украины 3 мая, 14:25 Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

С начала 2023 года министерство обороны России начало активно вербовать заключенных из «обычных» колоний в ряды оккупационной армии. Русская служба Би-би-си рассказала, как это происходит.

Некоторые родственники рассказали, что люди, которые представлялись сотрудниками ведомства, вербовали осужденных вербовали еще с осени 2022-го. Однако тогда их набирали в колониях, где отбывали наказание бывшие силовики.

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Перед приездом вербовщиков минобороны отключало в колониях связь, а заключенным предлагали подписать полугодовой контракт в обмен на ежемесячную зарплату и «полное помилование со снятием судимости с баз данных» за шесть месяцев, пишет Би-би-си.

Согласившихся отвозили на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и оформляли им контракты с одним из фейковых «министерств обороны» террористов. В них говорилось, что заключенные якобы хотят присоединиться к «народной милиции». Подготовка занимала 10−14 дней. После нее осужденных просили подписать еще один контракт — уже на год.

Их родственники писали в соцсетях, что те уехали на войну добровольно. Однако, по словам трех источников, их близких «забрали из колоний на войну без объяснения, куда именно везут». Один из осужденных позвонил жене из оккупированного Луганска и заявил, что ему в колонии сказали «просто на выход с вещами».

Как пишет Би-би-си, завербованным обещали зарплату 150−200 тысяч рублей, но родственники говорят, что приходит не больше 40 тысяч в месяц. Оформить выплаты на других членов семьи, в отличие от заключенных, которых завербовала ЧВК Вагнера, нельзя.

Родственники двух осужденных рассказали, что после ранения тех отказались вывозить в госпиталы в РФ, ссылаясь на возможные проблемы на пунктах пропуска и отсутствие у них паспортов или российских военных билетов.

В феврале в ЧВК Вагнера заявили, что прекращают набор наемников в свои ряды среди российских тюрем. После этого начала появляться информация, что заключенных вербует непосредственно минобороны РФ.

Ранее главарь террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, так как «вагнеровцы заканчиваются».