Минобороны РФ признало гибель еще двух срочников на крейсере Москва

8 августа, 15:27
Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Roy Madhur)

Министерство обороны России признало гибель еще двух срочников на крейсере Москва.

Родственники срочника Леонида Савина из оккупированного Крыма, который с апреля числился пропавшим без вести на крейсере, получили свидетельство о его смерти, сообщил его брат Telegram-каналу Можем объяснить.

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Кроме того, Минобороны РФ сообщило родственникам 23-летнего Ивана Франтина, пропавшего без вести после гибели крейсера Москва, что военнослужащий погиб. Как сообщила сестра срочника Светлана Тишкина, свидетельство о его смерти пока не выдано.

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До этого свидетельство о смерти получил Дмитрий Шкребец — отец срочника Егора Шкребца. В апреле минобороны РФ признавало гибель лишь одного военного с крейсера Москва.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным СМИ, экипаж уничтоженного крейсера мог состоять из срочников более чем наполовину.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

По данным украинской разведки, семьи моряков из крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны РФ Война России против Украины Крейсер Москва

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