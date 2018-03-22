Минобороны РФ перечислило названия новейшего оружия в своем арсенале

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало финальные названия для новейшего российского оружия, которое было упомянуто в послании Федеральному собранию 1 марта президентом РФ Владимиром Путиным.

По итогам интернет-голосования, боевой лазерный комплекс получает название Пересвет. Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой выбрано Буревестник. Беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, получил название Посейдон.

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В свою очередь заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что разработки в области новых вооружений в России не ограничиваются указанным вооружением, передает ТАСС.

"Мы на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале", - сказал он.

По его словам, обнародование разрабатываемых в России новейших систем вооружения было осуществлено не ради "бряцания оружием" и начала гонки вооружений.

Представитель Минобороны РФ добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США. "У нас есть адекватные ответы на все виды вооружения", - сказал он.

Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

В Министерстве обороны США заявили, что не удивлены заявлением президента России Владимира Путина о разработке новейшего вооружения, в частности, гиперзвукового и ядерного.