Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты
Министерство обороны РФ обнародовало уникальные видеокадры пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Как сообщили в российском военном ведомстве, тестовый пуск был осуществлен из позиционного района Домбаровский Оренбургской области. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.
Напомним, что 26 декабря Минобороны РФ заявило об успешном испытании гиперзвукового ракетного комплекса Авангард.
Авангард - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой и с управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны условного противника.