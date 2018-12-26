Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты Сегодня, 18:46 298 Цей матеріал також доступний українською Фото: Минобороны РФ Ракета преодолела расстояние от Оренбургской области до Камчатского края

Министерство обороны РФ обнародовало уникальные видеокадры пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Как сообщили в российском военном ведомстве, тестовый пуск был осуществлен из позиционного района Домбаровский Оренбургской области. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Напомним, что 26 декабря Минобороны РФ заявило об успешном испытании гиперзвукового ракетного комплекса Авангард.

Авангард - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой и с управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны условного противника.