Расстреляли подсолнухи. Минобороны РФ опубликовало новый фейк «об уничтожении подразделений ВСУ» — видео

27 августа, 06:14
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На видео российские войска стреляют по подсолнухам (Фото:Кадр из видео канала Настоящее время/Telegram)

На видео российские войска стреляют по подсолнухам (Фото:Кадр из видео канала Настоящее время/Telegram)

Минобороны РФ опубликовало очередное фейковое видео, на котором, как утверждается, российские оккупанты, «уничтожают подразделение ВСУ».

Российские пропагандисты утверждают, что на видео «огнем из реактивных пехотных огнеметов Шмель уничтожили наступающие подразделения ВСУ и не допустили их прорыва».

Видео дня

Издание Настоящее время отмечает, что согласно метаданным, видео было записано 31 июля и называется Занятия_1ДШБ_в2, что может свидетельствовать о том, что сняты армейские тренировки.

О том, что видео снято во время занятий по стрельбе, указывает также то, что оператор спокойно стоит возле военных. На видео видно также, как российские военные уничтожают подсолнухи.

На видео Минобороны есть российский военный с закрытым лицом. Сохранить его анонимность не удалось: файл с комментарием называется Командир_огнемётного_взвода_гвардии_старший_лейтенант_Иванов_Александр.

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https://www.youtube.com/watch?v=WuMQO0bMAog
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Пропаганда Фейк Война в Украине Война России против Украины

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