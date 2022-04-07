«Сразу нах*р пойдем расторгать». Мать оккупанта пожаловалась, что минобороны РФ не выполнило ни одного из условий контракта — перехват

7 апреля, 12:53
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Форма российского солдата (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Форма российского солдата (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Женщина российского оккупанта в перехваченном СБУ телефонном разговоре с сыном пожаловалась, что Минобороны РФ не выполнило ни одно из условий контракта.

Мать призывает сына разорвать соглашение сразу после возвращения из Украины.

«Сразу нах*р пойдем расторгать этот контракт», — говорит она.

Сам российский оккупант, чтобы вырваться из войны в Украине живым, готов себя покалечить.

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«У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себя просто по ноге, чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг», — рассказывает он в телефонном разговоре.

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Она возмущена тем, что ее сын так долго находится в опасности: «40 дней под обстрелами мужики здоровые не выдержат, вы мальчишки».

Российский оккупант дает ей простое объяснение: «Им пофиг. Они — уроды. Путин — г*ндон оконченный. Я его ненавижу. И Шойгу».

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Минобороны РФ Война России против Украины

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