«Из 120 выжили 40». Завербованный Минобороны РФ заключенный рассказал NYT, как их бросают на убой и не платят деньги 14 августа, 16:00 Оккупанты (Фото:Александр Ермоченко/Рейтер)

Министерство обороны России, которое теперь занимается вербовкой в армию РФ, бросает военных на убой, недоплачивает и не позволяет выехать заключенным после окончания контракта о службе, сообщает The New York Times со ссылкой на заключенных российских военных.

Бывший осужденный Александр, который сейчас находится в Херсонской области, рассказал изданию, что его спешно собранное подразделение отправили дежурить у реки на юге Украины на случай, если Силы обороны Украины будут пытаться переправиться через нее.

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Оккупант рассказал журналистам, что после бомбардировок, снайперских атак и засад из 120 человек в его отряде живыми остались около 40 бойцов.

По его словам, россияне пытаются заставить выживших остаться на войне даже после окончания их шестимесячных контрактов.

Одного заключенного, который сейчас служит на Запорожском фронте, обязали остаться в Украине как профессионального военного еще на год после помилования.

«Нас отправляют на убой. Мы для них не люди, потому что мы преступники», — утверждает Александр.

Россиянин сказал, что попал на службу в марте после того, как получил длительный тюремный срок за убийство.

Он отметил, что ему, как и другим завербованным заключенным, обещали выплачивать зарплату ежемесячно в размере около 200 тысяч рублей и свободу после окончания контракта.

Издание отметило, что различные заключенные жаловались на выплаты, которые были намного меньше обещанных сумм и нерегулярными. Они также были недовольны невозможностью получить компенсацию за ранения.

Также некоторые бывшие заключенные военные отметили, что командиры приказывали им оставлять тела погибших прямо на поле боя, чтобы они якобы считались пропавшими без вести, а за их смерть не пришлось выплачивать компенсацию родным.

«Повсюду были тела. Никто не был заинтересован в их сборе», — описал Александр бои на берегу Днепра в мае.