Минобороны Польши анонсировало создание войск обороны киберпространства
Министерство национальной обороны Польши анонсировало создание войск обороны киберпространства, сообщает Польское радио.
Глава Минобороны Мариуш Блащак заявил, что формирование этого вида войск осуществляется в рамках рекомендаций НАТО.
В рамках процесса создания новых войск также появится новая структура - Национальный центр криптологии. Уполномоченным по делам войск обороны киберпространства стал полковник Кароль Моленда.
Государственный секретарь в Министерстве национальной обороны Томаш Здикот обратил внимание, что количество кибератак в мире постоянно растет.
"Сегодня способность обеспечить безопасность национальных сетей является одним из основных факторов, влияющих на национальную безопасность. Уже на саммите в Уэльсе 2014 года НАТО предостерег, что атаки в киберпространстве будут происходить все чаще, будут более сложными и потенциально разрушительными", - заявил Здикот.
По образцу американской Национальной гвардии, в этом году в Польше создадут киберкомпонент в Войсках территориальной обороны. Также увеличится лимит приема на тематическое обучение в военных вузах.