Минобороны Польши анонсировало создание войск обороны киберпространства Сегодня, 17:26 66 Цей матеріал також доступний українською EPA Министр обороны Мариуш Блащак: Формирование этого вида войск осуществляется в рамках рекомендаций НАТО EPA

Министерство национальной обороны Польши анонсировало создание войск обороны киберпространства, сообщает Польское радио.

Глава Минобороны Мариуш Блащак заявил, что формирование этого вида войск осуществляется в рамках рекомендаций НАТО.

В рамках процесса создания новых войск также появится новая структура - Национальный центр криптологии. Уполномоченным по делам войск обороны киберпространства стал полковник Кароль Моленда.

Государственный секретарь в Министерстве национальной обороны Томаш Здикот обратил внимание, что количество кибератак в мире постоянно растет.

"Сегодня способность обеспечить безопасность национальных сетей является одним из основных факторов, влияющих на национальную безопасность. Уже на саммите в Уэльсе 2014 года НАТО предостерег, что атаки в киберпространстве будут происходить все чаще, будут более сложными и потенциально разрушительными", - заявил Здикот.

По образцу американской Национальной гвардии, в этом году в Польше создадут киберкомпонент в Войсках территориальной обороны. Также увеличится лимит приема на тематическое обучение в военных вузах.