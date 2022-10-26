Минобороны Германии просит Швейцарию разрешить поставку Украине боеприпасов для установок Gepard — СМИ 26 октября, 22:09 Флаг Германии (Фото:karlherl)

Министерство обороны Германии Кристине Ламбрехт направило письмо главе Минобороны Швейцарии Виоли Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт в Украину 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard, сообщает Spiegel.

Как уточняет издание, Швейцария ранее отказывалась выдавать разрешения на реэкспорт боеприпасов для зенитных установок Gepard производства цюрихской компании Oerlikon-Bührle. Причиной отказа является желание страны сохранять нейтралитет в международных конфликтах и, соответственно, правило не поставлять вооружение в кризисные районы.

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В то же время Ламбрехт в письме швейцарскому Минобороны отметила, что системы Gepard в Украине в основном используются для защиты критической инфраструктуры, в частности южных морских портов, которые имеют решающее значение для экспорта украинского зерна.

«Учитывая всемирные гуманитарные последствия, которые повлекут за собой прекращение поставок зерна, Германия и Швейцария должны абсолютно выполнить запрос на поставку боеприпасов», — подчеркнула министр обороны ФРГ.

Gepard — немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем ​​и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.