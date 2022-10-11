«Воевать не хотим». В минобороны Беларуси призвали Украину «не провоцировать» военных 11 октября, 01:38 Украинские военные проводят учения на границе с Беларусью (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусская армия не собирается воевать, но призвал украинские власти «не провоцировать агрессию».

Хренин сообщил, что армия Беларуси намерена «обороняться» в случае «агрессии в сторону Беларуси».

«Мы фиксируем, что наши соседи прониклись сегодня тем, что со стороны Вооруженных Сил Республики Беларусь могут совершаться агрессивные действия. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас — мы с вами воевать не собираемся. Если и вы не хотите и не будете делать неправильные шаги значит, войны не будет», — заявил Хренин.

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Он также призвал граждан Беларуси не паниковать, так как «ситуация на сегодняшний день не настолько обострена».

«Наши планы — это планы обороны. В случае, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Поэтому мы еще раз предостерегаем провокаций. Вы не хотите с нами войны — мы не хотим ее тоже», — заявил министр.

10 октября в ОК Север заявили, что прорывов государственной границы или наступательных действий России и Беларуси на севере Украины нет.

Ранее Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, сообщил беларусский диктатор Александр Лукашенко. Ее формирование уже якобы началось.

Вечером 8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.