Встречают с хлебом-солью. Минобороны Беларуси показало прибытие в страну российских военных

23 октября, 13:09
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Российские солдаты прибывают в Беларусь (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Российские солдаты прибывают в Беларусь (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Министерство обороны Беларуси в Telegram опубликовало фото прибытия военных РФ на территорию страны.

«Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

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15 октября в минобороны Белоруссии сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

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На следующий день в белорусском минобороны заявили, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят в общей сложности девять тысяч российских военных.

По данным ВСУ по состоянию на 13 октября, в Беларуси уже находилось до тысячи российских военных, а также российская военная техника.

Поводом для развертывания «региональной группировки войск» Лукашенко назвал якобы «обострение на западных границах Союзного государства РФ и РБ». Лукашенко пригрозил, что новосозданная группировка совместных с РФ войск будет привлечена, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Подобные обвинения в создании «угроз» в адрес Украины со стороны Беларуси раздаются регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в том числе со стороны белорусско-украинской границы.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Беларусь Война России против Украины

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