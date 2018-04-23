Минобороны Армении: Ставшие на сторону протестующих военнослужащие будут наказаны

Минобороны Армении: К военнослужащим будут применены строгие санкции (иллюстративное фото)

Министерство обороны Армении осудило присоединение армянских военнослужащих к акциям протестов в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что к военнослужащим будут применены строгие санкции, предусмотренные законодательством Армении.

23 апреля, к демонстрантам, требующим в центре Еревана отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, присоединились военнослужащие. Саргсян правил государством с 2008 по 2018 год, а после изменения формы правления на парламентскую республику был избран парламентом премьером.

Митингующие восприняли присоединение к ним военных с большим энтузиазмом, сами же военнослужащие заявили, что они "едины со своим народом".

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