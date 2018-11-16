Минюст США случайно опубликовал данные о секретных обвинениях против Ассанжа – WikiLeaks

Министерство юстиции США ошибочно опубликовало информацию о начале официального юридического преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter вместе с опубликованным документом американского Минюста.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX — WikiLeaks (@wikileaks) 16 ноября 2018 г.

"Американское министерство юстиции "случайно" раскрыло факт существования скрытых обвинений против редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - отмечается в сообщении.

В WikiLeaks предположили, что сотрудники министерства по всей видимости, ошибочно вырезали и вставили информацию об обвинениях против Ассанжа в несвязанное дело в Восточном округе Вирджиния.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что министерство юстиции США готовится к официальному юридическому преследованию Ассанжа. По информации издания, прокуроры обсуждают различные обвинения против Ассанжа, а также вопрос его депортации в США.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.