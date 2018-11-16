16 ноября 2018, пятница

Минюст США случайно опубликовал данные о секретных обвинениях против Ассанжа – WikiLeaks

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Минюст США ошибочно обнародовал сведения об обвинениях против Ассанжа

Минюст США ошибочно обнародовал сведения об обвинениях против Ассанжа

Министерство юстиции США ошибочно опубликовало информацию о начале официального юридического преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter вместе с опубликованным документом американского Минюста.

"Американское министерство юстиции "случайно" раскрыло факт существования скрытых обвинений против редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - отмечается в сообщении.

В WikiLeaks предположили, что сотрудники министерства по всей видимости, ошибочно вырезали и вставили информацию об обвинениях против Ассанжа в несвязанное дело в Восточном округе Вирджиния.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что министерство юстиции США готовится к официальному юридическому преследованию Ассанжа. По информации издания, прокуроры обсуждают различные обвинения против Ассанжа, а также вопрос его депортации в США.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

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