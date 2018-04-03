Минюст США поручил расследовать деятельность Манафорта в Украине

Манафорта подозревают также и в работе иностранным агентом без регистрации (на фото Манафорт (в центре) с женой 8 марта)

Министерство юстиции США позволило специальному прокурору Роберту Мюллеру расследовать работу Пола Манафорта на правительство Украины во времена президента Виктора Януковича.

Такое полномочия Мюллеру предоставил заместитель министра юстиции США Род Розенстин.

Об этом со ссылкой на представленные в суд документы пишет The Wall Street Journal, передает Голос Америки.

Отмечается, что такое поручение является секретным.

Оно нужно команде спецпрокурора, чтобы доказать правовой вес обвинений, выдвинутых против Манафорта в ряде преступлений, среди которых - отмывание денег, деятельность в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

В поданных в суд документах, прокуроры заявляют, что широкие полномочия на проведение следствия и формулировка поручения четко указывают на расследование обвинений, связанных с работой Манафорта в Украине.

Прокурор Мюллер расследует возможный сговор между командой Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов в США, частично через многочисленные связи Манафорта с русскими и его сотрудничество с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Манафорт был политтехнологом Партии регионов и бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику Ричарду Гейтсу в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса "отмыл" 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя оффшорные счета, заработал более 3 млн долларов.