В среду, 11 ноября, военный часовой сделал замечание министру обороны США Питу Хегсету после того, как среди сопровождавших его людей раздался смех у Могилы неизвестного солдата, пишет The New York Times.

Хегсет, его супруга и несколько советников позировали для фотографий и беседовали перед Могилой — торжественным мемориалом на Арлингтонском национальном кладбище, посвященным военнослужащим, погибшим в бою и оставшимся неопознанными.

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На видео, снятом журналистами, видно, как военнослужащий, охраняющий Могилу, поворачивается лицом к группе Хегсета вскоре после того, как одна из женщин в компании громко рассмеялась.

«Все посетители обязаны постоянно соблюдать тишину и вести себя уважительно!» — крикнул военный вслед Хегсету и другим членам группы, когда те уже выходили.

Правила проведения церемоний на кладбище запрещают посетителям кричать или создавать какой-либо иной шум. Министр обороны присутствовал на ежегодной церемонии возложения венков по случаю Дня ветеранов, которая проходила на кладбище с участием президента США Дональда Трампа.

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что реакция часовых была адекватной.

«Министр обороны и всё ведомство всегда чтили и будут чтить жертвы, на которые пошли наши военнослужащие ради безопасности Америки. В этот торжественный день один из военных совершенно справедливо и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать подобающее поведение», — сказал он.

Охрана гробницы — это почетная обязанность элитного воинского подразделения, 3-го пехотного полка армии США, который несет там вахту круглосуточно. Традиция непрерывного несения караула у гробницы насчитывает уже почти девять десятилетий.

9 ноября конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси инициировал голосование по вопросу импичмента Пита Хегсета. В частности, он обвиняет Хегсета в нарушении Конституции США.

«Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности», — заявил Масси.

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Палата представителей США отклонила попытку объявить импичмент Хегсету. В то же время демократы заявили, что планируют добиться его отстранения после перехода контроля над Конгрессом к их партии.