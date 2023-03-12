Сотрудничал с РФ. Минобороны Китая возглавил генерал из санкционного списка США 12 марта, 06:49 Ли Шанфу (Фото:GREG BAKER/Pool via REUTERS)

Всекитайское собрание народных представителей утвердило назначение 65-летнего генерала Ли Шанфу министром обороны КНР. Он находится под американскими санкциями из-за сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает Синьхуа.



Ли Шанфу ранее был включен в состав военного совета Центрального комитета Компартии Китая. Теперь он включен в обновленный состав Центрального военного совета КНР.

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Ли Шанфу больше 30 лет работал на космодроме Сичан, в том числе возглавлял его в течение 10 лет. В 2016—2017 годах занимал пост замкомандующего Силами стратегического обеспечения китайской армии, в 2017—2020 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году против генерала были введены американские санкции. США объясняли решение тем, что Ли Шанфу принимал участие в сделках по покупке российских самолетов и систем С-400.