Министр здравоохранения Испании ушла в отставку после скандала о ее дипломе магистра

Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон покинула пост после скандала, который был связан с получением магистерской степени в одном из университетов страны.
Как сообщает El Pais, в 2011 году она получила степень магистра в университете им. короля Хуана Карлоса, однако семь лет спустя в процедуре получения диплома обнаружили нарушения.
Отмечается, что в онлайн-системе университета изменились оценки, которые получала Монтон, так как она прошла не все необходимые предметы для получения степени магистра. Также ее обвинили в плагиате, как минимум, одной части дипломной работы.
Сама Монтон отвергала все обвинения и заявляла, что придерживалась правил вуза.
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