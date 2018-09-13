Министр здравоохранения Испании ушла в отставку после скандала о ее дипломе магистра

Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон покинула пост после скандала, который был связан с получением магистерской степени в одном из университетов страны.

Как сообщает El Pais, в 2011 году она получила степень магистра в университете им. короля Хуана Карлоса, однако семь лет спустя в процедуре получения диплома обнаружили нарушения.

Отмечается, что в онлайн-системе университета изменились оценки, которые получала Монтон, так как она прошла не все необходимые предметы для получения степени магистра. Также ее обвинили в плагиате, как минимум, одной части дипломной работы.

Сама Монтон отвергала все обвинения и заявляла, что придерживалась правил вуза.