Министр внутренних дел Великобритании ушла в отставку

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала прошение об отставке, премьер-министр приняла его, сообщает Sky News.

По сведениям телеканала, глава МВД позвонила Терезе Мэй в воскресенье вечером, 29 апреля, чтобы сообщить о своем решении.

Отмечается, что причиной ухода министра с поста мог стать скандал вокруг так называемого поколения Windrush - мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, которых после Второй мировой войны приглашали в Великобританию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

На прошлой неделе в прессе появилась информация, что МВД устанавливало целевые показатели депортации мигрантов, так как, вероятно, рассматривало их в качестве нелегалов.

Радд сначала отрицала это, потом заявляла, что ничего не знала о подобных нормативах. В этих обстоятельствах Мэй встала на сторону министра, заявив о своем полном доверии к ней.

При этом в воскресенье газета The Guardian опубликовала письмо Радд к Мэй, из которого следует, что оба политика знали о существовании целевых показателей по депортации мигрантов.

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