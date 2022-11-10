«Поверим, когда увидим». Министр обороны Великобритании прокомментировал заявление россиян об отступлении из Херсона 10 ноября, 21:25 Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что к заявлениям россиян об отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области нужно относиться осторожно.

Об этом сообщает Sky News.

«Тот факт, что россияне объявили о намерении оставить единственный областной центр, который им удалось захватить, должен быть довольно значительным психологическим ударом. Конечно, это же Россия, поэтому мы еще не видели, чтобы они массово выходили», — отметил британский министр.

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Он также отметил, что такое заявление может быть ловушкой для ВСУ.

«Мы поверим в отступление, когда увидим это, и я думаю, что мы все, как и президент Украины Владимир Зеленский, должны опасаться, что россияне могут пойти на хитрости и что-то подобное», — добавил Уоллес.



Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.



По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

