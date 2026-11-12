Хегсет наградил военного, который отчитал его на кладбище в Вашингтоне

Министр обороны США Пит Хегсет наградил медалью военнослужащего, который 11 ноября сделал ему замечание на Арлингтонском национальном кладбище.

Об этом сам Хегсет сообщил в Х в четверг, 12 ноября.

«Мы любим солдат. Мы любим правила. Молодец, специалист», — написал Хегсет.

Фото: Secretary of War Pete Hegseth/X

Имени военного глава Пентагона в своей публикации не назвал.

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Телеканал CNN сообщил, со ссылкой на собеседника из оборонного ведомства, что похвальная медаль За совместную службу была вручена «специалисту Иглесиасу» за выполнение служебных обязанностей у Могилы неизвестного солдата.

11 ноября в сети распространилось видео, на котором военнослужащий сделал замечание министру обороны США Питу Хегсету и его спутникам, которые посещали Арлингтонское национальное кладбище в Вашингтоне по случаю Дня ветеранов. Замечание часовой сделал после того, как кто-то из компании Хэгсета засмеялся.

«Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение!» — крикнул военнослужащий.

Министерство обороны США поддержало часового. Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил по этому поводу, что военный «корректно и с уважением напомнил всем о необходимости соблюдать правила приличия».