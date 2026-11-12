Хегсет наградил военного, который отчитал его на кладбище в Вашингтоне
Министр обороны США Пит Хегсет наградил медалью военного, который сделал ему замечание (Фото: Secretary of War Pete Hegseth/X)
Министр обороны США Пит Хегсет наградил медалью военнослужащего, который 11 ноября сделал ему замечание на Арлингтонском национальном кладбище.
Об этом сам Хегсет сообщил в Х в четверг, 12 ноября.
«Мы любим солдат. Мы любим правила. Молодец, специалист», — написал Хегсет.
Имени военного глава Пентагона в своей публикации не назвал.
Телеканал CNN сообщил, со ссылкой на собеседника из оборонного ведомства, что похвальная медаль За совместную службу была вручена «специалисту Иглесиасу» за выполнение служебных обязанностей у Могилы неизвестного солдата.
11 ноября в сети распространилось видео, на котором военнослужащий сделал замечание министру обороны США Питу Хегсету и его спутникам, которые посещали Арлингтонское национальное кладбище в Вашингтоне по случаю Дня ветеранов. Замечание часовой сделал после того, как кто-то из компании Хэгсета засмеялся.
«Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение!» — крикнул военнослужащий.
Министерство обороны США поддержало часового. Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил по этому поводу, что военный «корректно и с уважением напомнил всем о необходимости соблюдать правила приличия».