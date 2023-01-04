«Укрепление бронированного кулака». Министр обороны Польши подписал контракт на 116 танков Abrams 4 января, 17:59 Танк M1A1 Abrams (Фото:US Army via Wikipedia)

В среду, 4 января, министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение о покупке у США 116 танков M1A1 Abrams. Ожидается, что танки Варшава получит в конце 2024 года.

Об этом сообщает RFM24.

Подписание контракта состоялось в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весоле. Именно эта бригада получит танки, которые затем усилят восточные границы Польши.

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«Мы укрепляем бронированный кулак польской армии, мы укрепляем польские вооруженные силы для эффективного сдерживания агрессора», — заявил министр.

Блащак подчеркнул, что соглашение также включает пакет технической поддержки для Abrams. Также он напомнил, что в сентябре 2022 был заключен отдельный контракт на модернизированные танки Abrams M1A2 версии SEP v3.

4 января Euractiv сообщило, что США усилят свое военное присутствие на восточном фланге НАТО: в Польше и Литве полгода будут находиться сотни единиц американской техники. По данным издания, в состав армейской бригады входят 1275 единиц техники, в том числе танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другое оборудование.

3 декабря в порту польского города Гдыня началась разгрузка около 800 единиц американской военной техники. Дислокация американцев из дивизии, прибывшей в Польшу, была рассчитана на девять месяцев.

