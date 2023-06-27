Министр обороны Беларуси принес «ядерную бомбу» на доклад к Лукашенко 27 июня, 16:16 Александр Лукашенко и Виктор Хренин (Фото:ИА «Панорама"/Twitter)

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в рамках встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко принес на доклад копию ядерной бомбы. Об этом сообщает пропагандистское издание Belta.

Хренин спросил у Лукашенко разрешения на «выполнение одной миссии», на что самопровозглашенный президент с удивлением спросил: «Бомбу привез?».

После чего Хренин вручил Лукашенко копию «первой ядерной бомбы, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе».

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Он пояснил, что такой «сувенир» символизирует то, что «это все» находится в Беларуси.

«Пусть наши враги не думают, что мы здесь символизмом занимаемся или очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символично», — сказал Лукашенко.

О планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси российский диктатор Владимир Путин объявил в марте 2023 года. По его словам, Москва не передает это оружие Минску, а «разместит под своим контролем» на белорусской территории.



В конце мая министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

13 июня Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие будет размещено на нескольких объектах в Беларуси, и что оно «в три раза мощнее того, которое применялось в Хиросиме и Нагасаки».

16 июня Путин заявил, что РФ якобы уже доставила первые ядерные заряды на территорию Беларуси, хотя планировалось, что это произойдет в июле 2023 года.